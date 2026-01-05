Incendiile puse la halele din Dumbrăveni: Bărbat trimis în judecată în stare de arest pentru distrugeri de aproape 2 milioane de euro



Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus, prin rechizitoriul din data de 5 ianuarie 2026, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului N.T., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere (art. 253 alin. 4 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal – formă continuată).

În esență, procurorii au reținut că, în noaptea de 17 octombrie 2025, între orele 01:55 și 03:30, inculpatul a provocat intenționat două incendii în două hale din comuna Dumbrăveni.

Primul incendiu a fost declanșat între orele 01:55 și 02:50, la o hală aparținând lui H.Ș., situată pe strada Stadion – curtea Asociației umanitare „Miros de cer” – strada Cuza Vodă. Inculpatul a spart un geam, a aprins materiale textile și le-a aruncat în interior, provocând un foc care a distrus numeroase bunuri și care risca să se extindă la spațiile alăturate.

Al doilea incendiu, între orele 02:55 și 03:30, a vizat o hală aparținând lui V.G., aflată la aproximativ 120 de metri distanță, pe strada Stadion. Aici, au fost distruse prin incendiere piese de mobilier, autoturisme și alte bunuri, cu pericol iminent de propagare la locuințele învecinate.

Prejudiciul total cauzat prin cele două incendii intenționate este estimat la aproximativ 2 milioane de euro.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate de organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Suceava, cu sprijinul lucrătorilor Biroului de Operațiuni Speciale Suceava și al polițiștilor din cadrul Poliției orașului Salcea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Suceava, inculpatul rămânând în arest preventiv.