Consiliul Județean Suceava a achiziționat un aparat de radiologie digital mobil în valoare de circa 160.000 de euro pentru secția de Boli Infecțioase a SCJU Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a dotat Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” cu un aparat de radiologie digital mobil, o investiție care rezolvă o problemă veche și îmbunătățește semnificativ condițiile pentru pacienții internați la secția de Boli Infecțioase.

Până acum, pacienții de la Boli Infecțioase, secție situată în pavilioanele Spitalului Vechi, trebuiau transportați cu ambulanța până la Laboratorul de Radiologie din Spitalul Nou pentru investigații imagistice. Această procedură implica întârzieri, costuri suplimentare și riscuri inutile pentru pacienții adesea vulnerabili.Noul aparat mobil permite efectuarea radiografiilor direct la patul pacientului, eliminând complet necesitatea transportului.

Echipamentul, în valoare de 876.040 lei (aproximativ 160.000 euro, inclusiv TVA), a fost achiziționat prin proiectul transfrontalier JPVS – „Joint prevention of viruses spreading in the cross border region”, finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina. Aparatul a fost furnizat, instalat și pus în funcțiune la sfârșitul anului trecut de o firmă specializată din București.În cadrul aceluiași proiect, au fost achiziționate și 50 de kituri de testare rapidă a virusurilor (fiecare conținând 10 teste), consolidând capacitatea de diagnostic rapid în situații epidemiologice.

Proiectul este implementat în parteneriat între Centrul Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți (lider) și Consiliul Județean Suceava, cu scopul principal de a întări sistemele de sănătate din regiunea Cernăuți și județul Suceava în fața amenințărilor virale și de a promova cooperarea transfrontalieră pentru prevenirea epidemiilor.Această investiție reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii medicale din județul Suceava și în îmbunătățirea calității actului medical pentru pacienți.