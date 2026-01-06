Detaliile accidentului grav de la Vatra Dornei: Mașina condusă de o femeie a căzut de la 6 metri în albia râului Bistrița – șase persoane rănite, inclusiv cinci minori



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier grav a avut loc marți, 6 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, pe strada Foresta (DN17B) din municipiul Vatra Dornei, fiind anunțat prin apel la 112.

Din cercetările preliminare ale Poliției Municipiului Vatra Dornei, o femeie de 38 de ani din localitate conducea un autoturism pe DN17B. Într-o curbă la stânga, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă, a intrat în coliziune cu parapetul de protecție al unui pod peste râul Bistrița, pe care l-a rupt, iar vehiculul a căzut în albia râului de la o înălțime de aproximativ 6 metri.

În autoturism se aflau șase persoane: conducătoarea auto și cinci minori (un adolescent de 16 ani pe locul din dreapta față și alți patru pe bancheta din spate). Toate victimele au suferit leziuni și au fost transportate la unități medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest la locul accidentului, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului, sub supravegherea unității de parchet competente.