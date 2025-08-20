Parchetul Fălticeni a cerut arestarea preventivă în șase cazuri și a dispus 11 măsuri de control judiciar pentru infracțiuni rutiere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Judecătoria Fălticeni a admis, miercuri, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat, P.V., cercetat pentru infracțiuni rutiere grave.

În aceeași zi, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia pentru săvârșirea a trei infracțiuni: două fapte de conducere sub influența băuturilor alcoolice și o faptă de conducere fără permis.

Conform referatului procurorului, la data de 18 iulie 2025, în jurul orei 22:30, P.V. a condus un autoturism Ford pe DJ 208, în localitatea Dolheștii Mari, având o alcoolemie de 1,52 g/l alcool pur în sânge. Ulterior, pe 15 august 2025, deși avea permisul de conducere suspendat ca urmare a faptei din iulie, acesta a condus același autoturism pe un drum comunal din satul Dolheștii Mici, cu o alcoolemie de 2,29 g/l alcool pur în sânge.

În timpul acestei ultime fapte, P.V. a ignorat semnalul de oprire al polițiștilor, a accelerat și a fost urmărit pe o distanță de aproximativ un kilometru, pierzând controlul volanului și intrând într-un copac.

Propunerea de arestare preventivă a avut în vedere și comportamentul inculpatului, care a demonstrat o indiferență față de consecințele legale și lipsă de respect față de normele rutiere, punând în pericol siguranța publică.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a precizat că, de la începutul anului 2025, a formulat șase propuneri de arestare preventivă și a dispus 11 măsuri de control judiciar pentru infracțiuni la regimul rutier, reflectând o abordare fermă în combaterea acestui tip de fapte.