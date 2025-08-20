Prefectura Suceava îndeamnă cetățenii să își programeze din timp cererile pentru Cartea Electronică de Identitate



Prefectura Județului Suceava și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Suceava informează cetățenii cu privire la situația eliberării Cărților Electronice de Identitate (CEI), în contextul în care timpul de așteptare pentru ridicarea documentului a generat nemulțumiri din cauza depășirii estimărilor inițiale.

Aceasta situație a creat dificultăți pentru persoanele care nu au avut un act de identitate valabil.

Pentru a preveni astfel de probleme, autoritățile recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea cărții de identitate și să își programeze online depunerea cererilor pentru o nouă CEI, accesând platforma https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/create?judet=SV.

Termenele de eliberare în Suceava sunt următoarele:

Termen obișnuit: între 5 și 10 zile lucrătoare;

Ridicare din alt SPCLEP din țară: prelungirea timpului de așteptare cu până la 10 zile lucrătoare suplimentare.

Precizări importante:

Cartea de identitate electronică trebuie ridicată personal de titular, care setează la momentul eliberării codurile PIN pentru autentificare și semnătură electronică avansată.

Cetățenii care solicită ridicarea actului dintr-un alt SPCLEP din țară trebuie să ia în calcul prelungirea timpului de așteptare.

Informații detaliate despre CEI sunt disponibile pe platforma https://carteadeidentitate.gov.ro/despre/.

Beneficiile Cărții Electronice de Identitate:

Este un document modern, securizat și recunoscut la nivel european;

Permite autentificarea electronică pentru accesarea serviciilor publice și private online;

Asigură un nivel ridicat de siguranță a datelor personale prin utilizarea codurilor PIN individuale;

Simplifică interacțiunea cu furnizorii de servicii.

Prefectura Județului Suceava, împreună cu SPCLEP Suceava, dau asigurări că depun toate eforturile pentru a asigura cetățenilor servicii prompte și eficiente, în conformitate cu legislația și termenele în vigoare.