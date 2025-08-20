Voucherele pentru plata facturilor la energie pot fi solicitate online. STS anunță că aplicația EPIDS este funcțională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Începând de miercuri, 20 august 2025, aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este operațională.

Persoanele eligibile pot solicita sprijinul financiar accesând platforma online la adresa https://epids.mmuncii.ro.

Dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), aplicația respectă cerințele operaționale stabilite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, împreună cu Ministerul Energiei.

Echipa STS a asigurat dezvoltarea software, interconectarea cu bazele de date necesare, testarea performanței și securității cibernetice, precum și implementarea măsurilor de protecție a datelor, garantând funcționarea platformei în condiții de siguranță.

EPIDS este accesibilă sub forma unei platforme web, compatibilă cu orice dispozitiv dotat cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă –, fără a necesita instalarea unui software suplimentar.

Cererile pentru vouchere pot fi depuse online, direct de către titular sau de o persoană desemnată, procesul fiind complet automatizat.

Verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2025.

STS nu are rol în validarea sau stabilirea criteriilor de eligibilitate.

Sprijinul financiar este simplificat, fără a necesita emiterea unui tichet fizic.

Datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată al Poștei Române, asigurând un proces rapid și eficient.

Cererea pentru voucher se depune o singură dată, eligibilitatea fiind verificată automat lunar.

Pentru asistență, utilizatorii pot apela call center-ul la numărul 0219309, gestionat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, sau pot trimite sesizări la adresa de e-mail [email protected] (mailto:[email protected]). Problemele raportate sunt preluate automat într-un sistem de ticketing și soluționate în timp rezonabil de echipele de implementare.