Bărbat din Dolhești, reținut pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis

Un bărbat din satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, a fost reținut, marți după amiaza, pentru 24 de ore, în urma unor infracțiuni rutiere grave comise în lunile iulie și august 2025.

Decizia a fost luată de polițiștii Postului de Poliție Dolhești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Potrivit anchetei, pe 18 iulie 2025, la ora 22:30, suspectul a fost oprit în trafic pe DJ 208, în Dolheștii Mari, în timp ce conducea un autoturism înmatriculat în județul Iași.

Pentru că emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un al doilea incident a avut loc pe 15 august 2025, la ora 20:30, pe un drum comunal din Dolheștii Mici.

Bărbatul, aflat din nou la volanul aceluiași autoturism, a ignorat semnalul de oprire al polițiștilor și a încercat să scape de urmărire.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea sa cu autospeciala, folosind semnalele acustice și luminoase. După aproximativ un kilometru, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac, provocând pagube materiale.

Testat din nou cu etilotestul, acesta a prezentat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar probe biologice au fost recoltate la Spitalul Municipal Fălticeni.

În plus, s-a constatat că bărbatul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, ca urmare a abaterii din luna precedentă.

Suspectul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. Acesta a fost transportat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Vaslui, iar pe 20 august 2025 urmează să fie dispusă o măsură preventivă sub coordonarea procurorului de caz.