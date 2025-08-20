Reforma continuă în administrația județeană suceveană: Doi directori executivi din CJ Suceava schimbați din funcție de președintele Gheorghe Șoldan



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, continuă reformele în administrația județeană, vizând eficientizarea activității și accelerarea proiectelor de investiții.

Astfel, miercuri, Șoldan a decis schimbarea a doi directori executivi din cadrul aparatului propriu al instituției, ca parte a strategiei de modernizare și optimizare a activității.

Astfel, Robert Greceanu, directorul executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, și Elena Zahariuc, care a ocupat timp de aproape 20 de ani funcția de director executiv al Direcției Tehnice și Investiții, au fost schimbați din funcții.

Conducerea interimară a Direcției Proiecte cu Finanțare Externă a fost preluată de Alina Calistru până la organizarea unui concurs.

Potrivit unor surse din administrația județeană, deciziile lui Șoldan au fost motivate de necesitatea accelerării și îmbunătățirii activității, în special în ceea ce privește realizarea cu celeritate investițiilor și atragerea fondurilor europene.

Mai multe proiecte pe care Șoldan le implementează au înregistrat întârzieri, ceea ce a determinat luarea acestor măsuri.

De la preluarea mandatului de către Gheorghe Șoldan, în urmă cu aproape un an, aparatul propriu al Consiliului Județean a trecut printr-un amplu proces de restructurare.

Din cele 222 de posturi existente la momentul venirii sale, în prezent mai sunt ocupate doar 170, aproximativ 50 de angajați părăsind instituția.

Potrivit surselor citate, schimbările sunt necesare pentru a dinamiza activitatea și a asigura implementarea rapidă și eficientă a proiectelor de dezvoltare ale județului Suceava întrucât președintele CJ Suceava dorește să maximizeze atragerea fondurilor europene și să ducă la bun sfârșit investițiile ce vor aduce beneficii reale comunității.