Accident cu fugă de la locul faptei în Cajvana: Un șofer rănit ușor, altul cercetat penal

Un accident rutier soldat cu pagube materiale și o victimă rănită ușor a avut loc în dimineața zilei de 18 august 2025, pe DJ178D, în orașul Cajvana.

Potrivit datelor din ancheta preliminară a polițiștilor, incidentul, petrecut la ora 06:14, a implicat două autoturisme și a ridicat suspiciuni după ce unul dintre șoferi a părăsit locul accidentului.

Astfel, potrivit poliției, un bărbat de 39 de ani, din comuna Arbore, conducea un autoturism Audi pe direcția Arbore spre Cajvana.

Într-o curbă la stânga, mașina sa a fost acroșată de un alt autoturism Audi, înmatriculat în Italia, condus de un tânăr de 20 de ani, din Cajvana.

Acesta din urmă a pătruns pe contrasens, provocând coliziunea.

Impactul a cauzat avarierea ambelor vehicule și rănirea ușoară a șoferului de 39 de ani, care a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți.

Medicii l-au diagnosticat cu o contuzie la coloana cervicală, fiind clasificat ca rănit ușor.

Tânărul de 20 de ani a părăsit locul accidentului fără acordul poliției, dar a fost identificat ulterior pe raza orașului Cajvana.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

De asemenea, la Spitalul Municipal Rădăuți, li s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. La sediul Poliției Rădăuți, șoferul de 20 de ani a fost testat și cu aparatul DrugTest, care nu a indicat consum de substanțe psihoactive.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.