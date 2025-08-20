Bărbatul care a murit într-o fântână la Mihoveni se ocupa de curățarea de fântâni


La data de 18 august 2025, în jurul orei 08:45, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați de un localnic din comuna Șcheia, sat Mihoveni, cu privire la faptul că o persoană a rămas blocată într-o fântână de aproximativ 25 de metri adâncime, fiind posibil în stare de inconștiență.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, în dimineața zilei de 18 august 2025, în jurul orei 07:30, doi bărbați, unul de 55 de ani, din comuna Siminicea, și un alt localnic, s-au deplasat la o adresă din satul Mihoveni, strada Șipotului, pentru a efectua lucrări de curățare a unei fântâni.

În jurul orei 08:30, bărbatul de 55 de ani, care coborâse în fântână, s-a dezechilibrat și a căzut în apă.

Persoana care îl asista a alertat imediat autoritățile.

La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri și o ambulanță, care au intervenit pentru extragerea bărbatului din fântână.

Din păcate, în urma intervenției, s-a constatat decesul acestuia.

Bărbatul nu era angajat al unei societăți comerciale, prestând servicii independente de curățare a fântânilor.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.


