Un bărbat din Bogdănești condamnat la închisoare, le-a transmis polițiștilor veniți să-l ridice de acasă că e în Anglia la muncă și nu se întoarce în țară

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei au primit, marți, un mandat de executare a pedepsei închisorii (MEPI) cu nr. 376/19.08.2025, emis de Judecătoria Fălticeni, în baza Sentinței nr. 334/31.07.2025, rămasă definitivă.

Mandatul vizează un bărbat din comuna Bogdănești, județul Suceava, condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare.

Polițișii s-au deplasat la domiciliul persoanei în cauză pentru punerea în executare a mandatului, însă au constatat că aceasta nu se afla acasă.

Mama bărbatului a declarat că fiul său este plecat la muncă în Anglia de aproximativ trei ani și nu are informații privind revenirea acestuia în țară.

În cadrul verificărilor, polițiștii au contactat persoana condamnată prin intermediul unui apel video realizat prin aplicația Messenger, confirmând că aceasta se află în Anglia, unde este angajată pe bază de contract de muncă și nu intenționează să revină în țară în viitorul apropiat.

Bărbatului i-au fost comunicate prevederile mandatului de executare a pedepsei și obligația de a se prezenta la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de maximum 7 zile pentru executarea pedepsei. Acesta a fost informat că nerespectarea acestei obligații constituie infracțiunea de evadare, prevăzută de Codul Penal.