Ucrainean cercetat penal după ce a fost depistat în PTF Siret cu două biciclete furate din Germania

Poliţiştii de frontieră suceveni efectuează cercetări în cazul unui cetățean ucrainean, care transporta două biciclete în valoare totală de 70.000 lei, semnalate ca fiind furate din Germania.

Potrivit STPF Suceava, în seara zilei de marți, 19 august a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, un cetățean ucrainean, în vârstă de 31 de ani. Acesta transporta două biciclete, pentru care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a acestora, s-a procedat la efectuarea unor verificări suplimentare.

Cu această ocazie, în cooperare cu lucrători din cadrul Agenției Frontex, polițiștii de frontieră au constatat că bicicletele sunt semnalate ca fiind furate, alerte emise de către autoritățile germane.

Bicicletele, estimate la o valoare de aproximativ 70.000 lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalul cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.