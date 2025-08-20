Motociclist rănit la Putna după ce a intrat într-un autoturism care a virat la stânga


La data de 19 august 2025, în jurul orei 19:00, pe DN 2H, pe raza comunei Putna, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism. Incidentul s-a produs pe sensul de deplasare dinspre localitatea Bivolărie spre Putna.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat de 72 de ani, din comuna Putna, conducea o motocicletă Yamaha Virago, în timp ce în fața sa se afla un autoturism VW, condus de o femeie de 27 de ani, din municipiul Rădăuți.

 La un moment dat, autoturismul a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe drumul de acces către o pensiune din zonă, moment în care a fost acroșat în partea laterală stânga de motocicletă.

Motociclistul efectua o manevră neregulamentară de depășire pe un sector de drum marcat cu linie continuă. În urma coliziunii, motociclistul a suferit răni ușoare, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu o plagă la cotul drept și o contuzie la genunchiul drept.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Totodată, li s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.


