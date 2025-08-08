Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir: Am deranjat și deranjăm interese de milioane de euro cum ar fi cele din „mafia retrocedărilor” sau construcții, dar nu mi-e frică



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a declarat că actuala administrație, condusă de primarul Vasile Rîmbu, prioritizează faptele concrete în detrimentul imaginii și laudelor electorale, asumându-și inclusiv deranjarea unor interese financiare de „multe milioane de euro”.

„Nu am nicio emoție. Cu siguranță am lipsuri, dar nu-mi lipsește curajul”, a afirmat Cușnir, subliniind că încă de la început, de când a intrat în echipă cu Vasile Rîmbu, a avut determinarea de a transforma orașul și a repune lucrurile în ordinea corectă.

„Am intrat în această echipă cu domnul primar Vasile Rîmbu pentru că mi-am dat seama de la început că dumnealui își dorește exact ceea ce îmi doream și eu de mulți ani”, a arătat viceprimarul.

Viceprimarul Cușnir a evidențiat că Suceava este în plină modernizare, cu șantiere majore cum ar fi cele de pe străzile Păcii, Oituz, 6 Noiembrie, Cetatea Zamca și Ion Creangă.

„Marea problemă a multora care erau mufați la mai multe robinete și acum nu mai sunt este faptul că nu căutăm laude. Nu avem nicio miză electorală, nu ne-ați văzut ca pe cei dinainte la fiecare găleată de asfalt cu selfie-uri, cu poze, cu tot felul de planșe cu o să facem și-o să dregem. Nu! Lăsăm doar faptele să vorbească pentru ceea ce se întâmplă în Suceava zi de zi. Mai ales că chiar se întâmplă,” a spus viceprimarul, promițând că rezultatele vor fi vizibile la finalizarea lucrărilor.

Criticând fosta administrație de 20 de ani a Sucevei, Cușnir a acuzat practici precum salubrizarea „pe hârtie” și construcțiile neregulamentare.

„ Cu aceeași bani vedeți că Suceava poate să fie fără noroi la bordură, mai curată. Înainte se spunea că nu se poate curăța noroiul, că sucevenii aduc de nu știu unde noroiul pe roți. Suceava e mult mai curată cam pe aceeași bani,” a precizat el.

Viceprimarul a denunțat și interesele imobiliare din trecut, afirmând că 99% din clădirile ridicate în ultimii 15 ani au depășit regimul maxim de înălțime aprobat.

„99 la sută din ceea ce s-a construit în Suceava în ultimii 15 ani are unul sau două etaje în plus față de regimul maxim aprobat în Consiliul Local. Că există explicații, or fi existând”, a spus Cușnir.

El a făcut referire la „mafia” gestionată de „tripleta Ciutac-Lungu-Florișteanu”, implicată în retrocedări abuzive de terenuri, inclusiv în parcuri, și a menționat peste 100 de hectare de terenuri neretrocedate, deși există titluri de proprietate.

„Nu există colț în parc care să nu fi fost retrocedat. Au făcut aceste retrocedări din care izbucnesc câteva și veți auzi în scurt timp. În același timp sunt titluri de proprietate de pus în aplicare de peste 100 de hectare. Oameni care trebuiau să primească și nu au primit”, a explicat viceprimarul.

El a subliniat că știe că se încearcă să fie ruptă relația strânsă care este între el și primar.

„Știm că am deranjat interese de multe milioane de euro, dar nu mi-e frică. Hienele se adună în grup, încearcă să muște pe la spate. Eu sunt greu de îngenuncheat,” a declarat Cușnir, adăugând că legătura sa cu primarul Rîmbu rămâne solidă, în ciuda încercărilor de „destructurare”.

„ Cu siguranță încearcă să mă elimine și să destructureze legătura puternică dintre mine și domnul primar. Spiritul meu este liber, sufletul meu este curat și capul meu este sus. Tot timpul!,” a subliniat el.

Viceprimarul a reiterat că obiectivul administrației este creșterea calității vieții sucevenilor, pornind de la nevoile reale ale comunității.

„ Lucrurile sunt simple: pleci de la nevoia oamenilor ca să le crești calitatea vieții. De acolo plecăm,” a conchis Cușnir, promițând continuarea proiectelor de modernizare a orașului.