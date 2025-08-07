Gheorghe Șoldan anunță că a fost repus în funcțiune sistemul de furnizarea apei din comuna Ostra



Comuna Ostra are din nou acces la apă, la aproape o săptămână și jumătate de la inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025, care au avariat grav rețeaua de alimentare, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Sistemul a fost repus în funcțiune în această seară, în urma unor lucrări demarate imediat după alocarea sumei de 500.000 de lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Suceava.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mulțumit echipelor implicate și tuturor celor care au contribuit la rezolvarea situației.

Locuitorii din Ostra sunt însă atenționați că, în primele două zile, apa nu este potabilă și poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru consum sau gătit.