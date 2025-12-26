În contextul avertizărilor meteo, prefectul de Suceava a dispus activarea punctelor de control rutier pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor și echipării corespunzătoare pentru circulația în condiții de iarnă



Instituția Prefectului Județul Suceava a anunțat activarea unor măsuri preventive pentru siguranța circulației rutiere, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabile până pe 29 decembrie, ora 10:00. Fenomenele vizate includ ninsori viscolite, intensificări ale vântului (50-70 km/h, local 80 km/h), depuneri de zăpadă, polei și viscol cu vizibilitate redusă, în special în zona montană și nordul Moldovei.

Prefectul județului, Traian Andronachi, în coordonare cu structurile MAI, a dispus monitorizarea permanentă și activarea totală sau parțială a cinci puncte de control rutier pe principalele axe de circulație:

DN 2 – Drăgușeni (zona stației SOCAR)

DN 17 – Poiana Stampei (limita cu județul Bistrița-Năsăud)

DN 2 – Siret (zona Punctului de Trecere a Frontierei)

DN 2 – Ipotești (zona parcării de lungă durată)

VO2P – Sfântu Ilie, comuna Șcheia (zona parcării de lungă durată)

În aceste puncte, polițiștii rutieri vor verifica starea tehnică a vehiculelor, echiparea pentru iarnă și vor preveni blocajele, cu accent pe vehiculele peste 3,5 tone MTMA.

Recomandări către conducători auto Prefectura îndeamnă la adaptarea vitezei, echipare corespunzătoare (anvelope de iarnă, lanțuri etc.) și prudență sporită pe sectoarele cu ninsoare, viscol sau polei. Nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni conform legislației.

Măsurile au caracter preventiv, urmărind fluența traficului și siguranța în condiții de iarnă.

Decizia vine după informarea și codurile galben/portocaliu emise de ANM pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite, cu impact major în zonele montane și estice ale județului. Autoritățile anticipează trafic intens post-sărbători și riscuri de blocaje.