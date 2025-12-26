Șofer beat și agresiv, imobilizat de polițiști în Straja



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat în vârstă de 51 de ani din comuna Straja a fost oprit de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus pe 25 decembrie 2025, în jurul orei 18:30, pe DJ 209G, în satul Straja.

Acesta conducea un autoturism marca Ford, emanând halenă alcoolică.

Polițiștii acționau pentru prevenirea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. La oprire, conducătorul a prezentat documente italiene și a declarat că permisul de conducere este acasă. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a devenit necooperant și agresiv verbal, fiind imobilizat și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice. Acolo, în prezența polițiștilor și a medicului de gardă, a refuzat prelevarea mostrelor de sânge.

I s-a adus la cunoștință interdicția de a conduce până la finalizarea cercetărilor. Inițial cercetat pentru conducere sub influența alcoolului , încadrarea va fi schimbată în refuz de prelevare mostre biologice.