Accident rutier pe DN17, la Păltinoasa: Două persoane rănite după ce șoferul a adormit la volan

Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală ușoară a două persoane a avut loc în prima zi de Crăciun, 25 decembrie 2025, în jurul orei 02:10, pe DN17, pe raza localității Păltinoasa. Un autoturism marca VW Golf a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Din cercetările preliminare, conducătorul auto în vârstă de 38 de ani, din comuna Șcheia, a pierdut controlul direcției pe fondul oboselii, în timp ce se deplasa din direcția Gura Humorului spre Suceava. În vehicul se mai aflau doi pasageri.

Cele două victime – pasageri în autoturism – au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticele: contuzie prin accident rutier (una dintre victime) și traumatism ușor piramidă nazală (cealaltă). Una nu a rămas internată; pentru cealaltă nu se cunoaște dacă a fost internată.

Testările cu etilotest și Drugtest au fost negative pentru conducător. Verificările în bazele de date au stabilit că acesta avea dreptul de conducere suspendat.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere cu permis suspendat.