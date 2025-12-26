Măsuri luate de prefect pentru fluidizarea traficului în zona Siret unde peste 250 de camioane sunt în așteptare din cauza problemelor din Ucraina



Instituția Prefectului Județului Suceava a anunțat vineri că Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret înregistrează un trafic ridicat pe sensul de ieșire din România spre Ucraina, cu aproximativ 250 de camioane formând o coloană de circa 3,5 km pe DN 2 – E 85. Timpul de așteptare este estimat la 120 de minute.



Situația este influențată de creșterea fluxului de transport de marfă la granița româno-ucraineană, dar și de dificultăți operaționale pe partea ucraineană, inclusiv întreruperi în alimentarea cu energie electrică, care încetinesc procesarea vehiculelor.

Sub coordonarea prefectului județului Suceava, Traian Andronachi, autoritățile române au implementat mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului:

Toate cele trei artere de control din PTF Siret sunt operaționale;

Efectivele Poliției de Frontieră au fost suplimentate;

Echipaje ale Poliției Orașului Siret și ale Serviciului Rutier din IPJ Suceava asigură fluența traficului și previn blocajele.

Traficul greu este gestionat etapizat, prin eliberarea coloanelor în grupuri, în funcție de capacitatea de preluare comunicată de autoritățile ucrainene.

Pentru a reduce impactul asupra traficului ușor, șoferii de autoturisme și transport persoane sunt sfătuiți să folosească ruta alternativă pe sensul Siret – Suceava: Siret – Bălcăuți – Calafindești – Șerbăuți – Dărmănești (DJ 209 D).

Instituția Prefectului monitorizează permanent situația și adaptează măsurile pentru a minimiza disconfortul participanților la trafic și al comunităților locale. Șoferii sunt îndemnați să consulte aplicația „Trafic Online” a Poliției de Frontieră Române pentru informații actualizate.