ANM actualizează avertizările: Cod portocaliu duminică și cod galben până luni în județul Suceava de viscol puternic la munte, ninsori și vânt



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică și avertizări cod galben și portocaliu valabile până pe 29 decembrie, ora 21:00 (informare) și respectiv ora 10:00 (avertizări). Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, ninsori viscolite, ghețuș, polei și vizibilitate redusă, afectând cea mai mare parte a țării, cu accent pe zonele montane, Moldova, Transilvania și Dobrogea.

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări în est, sud-est și sud-vest sâmbătă (27 decembrie), extinzându-se până luni seară (29 decembrie) în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, rafale peste 70-90 km/h vor viscoli ninsoarea.

În zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor predomina ninsorile, pe arii extinse din noaptea de sâmbătă spre duminică până luni dimineață, cu strat de zăpadă de 5-10 cm general și 15-20 cm în Carpații Meridionali și Orientali. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Prima avertizarea cod galben care include județul Suceava este valabilă sâmbătă 27 decembrie între orele 10:30 –ora 23 și vizează rafale 60-85 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură (90-110 km/h peste 1700 m, cu zăpadă viscolită); 50-70 km/h în Moldova, vestul Olteniei, nordul și estul Dobrogei.

A doua avertizare cod galben este valabilă de sâmbătă 27 decembrie ora 23 până luni, 29 decembrie ora 10 și vizează ninsori viscolite și vizibilitate sub 100 m în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte (strat 3-8 cm general, 10-20 cm în Carpații Orientali și Meridionali); vânt 50-70 km/h în Oltenia, sudul Banatului și local Muntenia.

Meteorologii au emis și o avertizare cod portocaliu valabilă de duminică 28 decembrie ora 02 până luni 29 decembrie ora 10 care include județul Suceava.

Astfel, în Carpații Meridionali și de Curbură (peste 1700 m) vor fi rafale peste 110-130 km/h, ninsoare viscolită puternică, vizibilitate sub 50 m și zăpadă troienită.

În cea mai mare parte a Moldovei și local Transilvania: rafale 70-90 km/h; în nordul și centrul Carpaților Orientali (peste 1700 m): 90-100 km/h, ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă.