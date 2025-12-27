Mii de suceveni și turiști au asistat la cea mai mare paradă a obiceiurilor de iarnă din țară, la Festivalul Internațional din Suceava



Mii de suceveni și turiști au asistat, sâmbătă, la cea mai mare paradă a obiceiurilor de iarnă din România, în cadrul Festivalului Internațional al Obiceiurilor de Iarnă. Evenimentul a reunit sute de urători din toate vetrele folclorice ale județului Suceava, precum și grupuri din Republica Moldova și Ucraina.

Parada măștilor și costumelor tradiționale a debutat pe artera principală a municipiului, fiind deschisă de un grup de urători din Stulpicani, cu buciumași și un plug tras de boi. Cetele de urători și mascați au oprit în fața Palatului Administrativ, unde au fost întâmpinați de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prefectul Traian Andronachi, viceprimarul Dan Ioan Cușnir, vicepreședintele CJ Nicolae Robu și alți reprezentanți ai administrației, care au oferit colaci urătorilor.

Pentru prima dată, la inițiativa președintelui Șoldan, în grupul oficial au fost invitați sportivi medaliați olimpici, campioni europeni și mondiali, precum și personalități academice: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Maria Lehaci, Florin Lehaci și Marius Cozmiuc (canotaj), Dorin Goian (fotbal), Mădălina Amăistroaie (tir cu arcul) și prof. univ. dr. Aurelian Rotaru (prorector USV). Această inițiativă marchează o nouă tradiție: invitarea anuală a sucevenilor modele pentru comunitate, cu extinderea listei în edițiile viitoare.

Nu au lipsit momentele tradiționale cu „plugul”, dansurile „caprei” și „ursului”, jocuri cu flăcări și malanca – teatru popular satiric cu personaje precum baba și moșneagul, doctorul, popa, capra, ciobanul, căiuții, ursul, cerbul și negustorul.

După paradă, spectacolul a continuat pe scena din fața Casei de Cultură a Sindicatelor, în cadrul Târgului de Crăciun.

Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă face parte din Programul „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”. Spectacole similare de datini și obiceiuri de Anul Nou se desfășoară în această perioadă în numeroase localități sucevene.