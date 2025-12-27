Un bărbat din Frasin a murit în timpul procedurilor de internare în spital



Un bărbat în vârstă de 69 de ani din localitatea Bucșoaia, orașul Frasin, a decedat, vineri, 26 decembrie 2025, în jurul orei 09:30, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Poliția Orașului Frasin a fost sesizată de ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Gura Humorului.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, în jurul orei 01:00, familia a solicitat un echipaj ambulanțier la domiciliu, deoarece bărbatul se simțea rău.

Acesta a fost preluat și transportat inițial la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, de unde a fost direcționat către Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. În timpul întocmirii documentelor pentru internare, starea sa s-a agravat brusc. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, a fost declarat decesul.

Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Câmpulung Moldovenesc, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei medico-legale a decesului, cu informarea Serviciului de Medicină Legală Suceava.

Nu există suspiciuni de violență sau alte circumstanțe infracționale. Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Frasin, fiind întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă (moarte suspectă), bărbatul cunoscut ca și consumator zilnic de băuturi alcoolice.