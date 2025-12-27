Mașină distrusă în totalitate într-un incendiu în curtea unei locuințe din Frătăuții Vechi



Un incendiu a distrus complet un autoturism parcat în curtea unei locuințe din comuna Frătăuții Vechi pe 26 decembrie 2025, în jurul orei 15:00.

Poliția a fost sesizată prin SNUAU 112 la ora 15:11 de proprietar, care a observat fum și flăcări la compartimentul motor la scurt timp după ce a pornit mașina și a lăsat-o cu motorul în funcțiune în timp ce el a mers în casă.

La fața locului au intervenit o autospecială de la Detașamentul de Pompieri Rădăuți și una de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Frătăuții Vechi. Incendiul a fost localizat și stins rapid, fără a se propaga la restul locuinței. Totuși, flăcările au afectat parțial fațada unei anexe pe o suprafață de 20 mp, două ferestre și două uși ale aceleiași construcții.

Din cercetările comune poliție-pompieri, focarul a fost în compartimentul motor, cu cauză probabilă scurtcircuit electric la un conductor cu izolația deteriorată. Nu au rezultat victime omenești, doar pagube materiale, care vor fi evaluate de proprietar. Acesta a declarat că nu are suspiciuni privind cauza incendiului.