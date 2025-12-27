Deces subit al unui bărbat din Cluj-Napoca ce venise la socru în comuna Panaci pentru a petrecere sărbătorile



Un bărbat în vârstă de 65 de ani din municipiul Cluj-Napoca a decedat subit pe 26 decembrie 2025, în jurul orei 18:00, în locuința socrului său din comuna Panaci.

Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin SNUAU 112 la ora 19:11 de Serviciul de Ambulanță Suceava – substația Vatra Dornei.

Bărbatul venise în vizită pe 24 decembrie împreună cu soția, pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Pe 26 decembrie, în jurul orei 17:00, cei trei au luat masa împreună, după care bărbatul a urcat la etaj pentru odihnă. O jumătate de oră mai târziu, soția l-a găsit căzut la marginea patului, fără semne vitale, și a apelat imediat la 112.

Echipajul ambulanței a constatat decesul la fața locului. Examinarea criminalistică nu a relevat urme de violență sau leziuni. Din discuțiile cu soția, s-a stabilit că bărbatul era diagnosticat cu diabet și se afla în evidența unui medic specialist.

Urmează efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Poliția a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă (moarte suspectă).