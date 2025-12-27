„Siguranța nu este un artificiu!”: Poliția Suceava lansează campanie preventivă împotriva utilizării ilegale a articolelor pirotehnice



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava desfășoară în perioada sărbătorilor de iarnă campania națională „Siguranța nu este un artificiu!”, inițiată de Poliția Română, pentru reducerea riscurilor asociate utilizării și comercializării ilegale a materialelor pirotehnice.

Poliția Suceava subliniază într-un comunicat de presă că articolele pirotehnice sunt materiale explozive periculoase, capabile să provoace accidente grave: răniri, arsuri, incendii sau sancțiuni legale.

„Siguranța personală și a celor din jur nu trebuie lăsată la voia întâmplării sau tratată cu superficialitate chiar și în momente festive”, avertizează IPJ Suceava.

Mai mult, Poliția Județeană Suceava subliniază că este strict interzisă utilizarea materialelor pirotehnice de către minori până la împlinirea vârstei de 16 ani. Copiii sunt îndemnați să evite provocările și să refuze ofertele ilegale. Minorii peste 16 ani pot folosi doar articole din categoria F1 (steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți), respectând instrucțiunile de pe ambalaj.

Constituie infracțiune (pedepsită cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă):

Comercializarea articolelor pirotehnice F1 către minori sub 16 ani.

Vânzarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate.

Utilizarea ilegală riscă vătămări corporale grave (inclusiv infirmități pe viață) și sancțiuni penale/contravenționale.

Polițiștii suceveni efectuează controale extinse în piețe, târguri și zone comerciale pentru prevenirea vânzării ilegale, alături de activități educativ-preventive în școli.

Mesajul campaniei: „Petardele nu sunt jucării! Aprinde zâmbete, nu petarde! Focul de artificii este frumos doar când este sigur!”

Inițiativa Poliției Române vine anual în perioada sărbătorilor, când crește riscul accidentelor cu pirotehnice, mai ales printre minori. În anii precedenți, județul Suceava a înregistrat cazuri de răniri și incendii cauzate de utilizare necorespunzătoare.