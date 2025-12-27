Bărbat din Zamostea amendat cu 2000 de lei după ce a reclamat la 112 un fals scandal cu fratele său



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Secția 13 Poliție Rurală Bălcăuți a fost sesizată prin SNUAU 112 în noaptea de 26 spre 27 decembrie 2025, în jurul orei 02:00, de un bărbat din comuna Zamostea, care a reclamat un scandal domestic inexistent.

Din verificările polițiștilor, în jurul orei 01:30, apelantul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a intrat în conflict verbal cu fratele său. Acesta din urmă i-a sugerat să doarmă la parterul casei, unde era mai cald, în loc de mansardă. Apelantul a refuzat și a sunat la 112, pretinzând un scandal care nu a avut loc.

Formularul de evaluare a riscului a indicat absența unui pericol iminent. Polițiștii au consiliat părțile și au reamintit prevederile legale pentru evitarea escaladărilor. Apelantul are un istoric de sesizări similare, majoritatea soldate cu sancțiuni contravenționale.

Bărbatul a fost amendat cu 2.000 lei conform OUG 34/2008 pentru apelare abuzivă a numărului unic de urgență 112.

Apelurile false la 112 suprasolicită resursele serviciilor de urgență și pot atrage sancțiuni severe, iar autoritățile reamintesc cetățenilor să utilizeze numărul unic doar în situații reale de pericol.