Scandal în Vatra Dornei: O femeie a amenințat că se aruncă de la balcon după o ceartă cu concubinul

Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin SNUAU 112, vineri, 26 decembrie 2025, la ora 23:06, de un bărbat care a reclamat că iubita sa amenință că se aruncă de la balcon.

Din cercetări s-a stabilit că în jurul orei 20:00, femeia și concubinul ei s-au deplasat la un prieten comun în Vatra Dornei. Pe fondul unor neînțelegeri verbale și al consumului excesiv de alcool, femeia a luat un cuțit din bucătărie și și-a provocat o plagă superficială în zona abdomenului, ulterior amenințând că se aruncă de la balcon.

Concubinul a apelat imediat la 112.

Femeia nu este diagnosticată cu afecțiuni psihice, dar prezintă tulburări de conduită și comportament asociate consumului de alcool.

Aceasta a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a primit îngrijiri medicale fiind diagnosticată cu plagă superficială abdominală, tentativă de suicid, stare de ebrietate. Nu a rămas internată și urmează să fie transferată la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru consult de specialitate.

Ambilor parteneri le-a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând absența unui pericol iminent, fără a fi necesară emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.