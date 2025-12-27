Ședință extraordinară a CJSU Suceava: Măsuri operative pentru cod portocaliu de viscol și ninsori viscolite



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava a fost convocat, sâmbătă, de prefectul de Suceava, Traian Andronachi, în ședință extraordinară, în format hibrid, la sediul Palatului Administrativ, pentru stabilirea măsurilor preventive în contextul avertizărilor meteorologice severe emise de ANM.

Pentru județul Suceava este instituit cod portocaliu de vreme severă, valabil de la 28 decembrie ora 02:00 până la 29 decembrie ora 10:00.

Fenomenele vizate includ ninsori viscolite, intensificări puternice ale vântului cu rafale de 90-100 km/h și vizibilitate foarte redusă, în special în zonele montane și anumite sectoare ale județului.

Principalele măsuri stabilite:

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență aplică „Planul de acțiune al CJSU Suceava pentru sezonul rece 2025–2026”, cu intervenții operative.

IPJ Suceava, IJJ „Bogdan Vodă” și Poliția de Frontieră intensifică patrulele și semnalarea riscurilor.

Secțiile de Drumuri Naționale și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri asigură permanența utilajelor de deszăpezire.

Secțiile CFR monitorizează riscurile de cădere a arborilor pe infrastructura feroviară.

DSP Suceava protejează persoanele vulnerabile, actualizând bazele de date și informând medicii de familie.

Operatorii de electricitate și gaze asigură echipe de intervenție rapidă.

UAT-urile, Salvamont și IJJ recomandă evitarea deplasărilor în zone afectate și posibilă sistare temporară a instalațiilor de transport pe cablu.

Comitetele Locale instituie permanența la primării, verifică resursele și mobilizează voluntari la nevoie.

Instituția Prefectului monitorizează permanent situația și informează populația în timp real. Cetățenii sunt rugați să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.

Decizia vine după emiterea codurilor galben și portocaliu de către ANM pentru viscol puternic și ninsori viscolite, cu impact major în zonele montane. Măsurile vizează prevenirea blocajelor rutiere, avariilor și protecția persoanelor vulnerabile în perioada sărbătorilor.