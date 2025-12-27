Gheorghe Șoldan, după parada obiceiurilor de iarnă: Suceava a fost astăzi capitala tradițiilor de iarnă din România



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un comunicat de presă în care a descris parada obiceiurilor de iarnă drept „cea mai frumoasă și cea mai mare organizată până acum la Suceava”, eveniment care a adunat mii de spectatori și zeci de alaiuri de urători în centrul municipiului.

„De la copii și tineri, la părinți și bunici, toate generațiile au fost parte din probabil cea mai frumoasă paradă a obiceiurilor de iarnă din România. Am văzut fețe zâmbitoare, multă emoție, costume spectaculoase și oameni de toate vârstele bucurându-se de un spectacol care a durat mai bine de șase ore”, a declarat Șoldan, menționând că mii de telefoane mobile au surprins imagini care „vor ajunge virale pe rețelele de socializare și vor arăta ce județ frumos avem”.

Președintele a subliniat păstrarea tradițiilor: „Un județ care își păstrează tradițiile și ai cărui oameni gospodari le transmit mai departe, din generație în generație”.

În premieră, în grupul oficialităților care au întâmpinat alaiurile în fața Palatului Administrativ au fost invitați sportivi medaliați și reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. „Lista invitaților va fi extinsă la edițiile viitoare, acesta fiind doar primul pas al unui demers prin care îmi propun să aduc în prim-plan, la final de an, tot mai mulți oameni valoroși ai județului Suceava”, a adăugat Șoldan.

Mulțumiri au fost adresate formațiilor de colindători și urători, primarilor care au însoțit alaiurile, forțelor de ordine (polițiști, jandarmi, polițiști locali), echipei Centrului Cultural Bucovina și colegilor implicați în organizare, precum și miilor de suceveni și turiști prezenți.

„Împreună, am demonstrat încă o dată că, în județul Suceava, tradițiile nu se pierd: au public și au oameni care le duc mai departe, cu drag și bucurie. Astăzi, Suceava a fost capitala obiceiurilor de iarnă”, a concluzionat președintele Șoldan.

Parada face parte din Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă, integrat în Programul „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean prin Centrul Cultural „Bucovina”. Evenimentul a reunit urători din toate zonele județului, dar și din Republica Moldova și Ucraina, consolidând poziția Sucevei ca centru al tradițiilor de iarnă.