Incendiu la o gospodărie din satul Pleșa, comuna Mănăstirea Humorului: Flăcările au cuprins anexe și casa de locuit



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit la o gospodărie din satul Pleșa, comuna Mănăstirea Humorului, pompierii militari intervenind împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului acționează patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Flăcările au cuprins anexele gospodărești și casa de locuit – construcții corp comun, majoritar din lemn, cu o suprafață totală de aproximativ 140 de metri pătrați.

Incendiul a fost localizat, iar echipajele lucrează pentru lichidarea completă a focarelor.

Nu au fost înregistrate victime omenești, a precizat sursa citată.