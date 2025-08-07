Pagubele inundațiilor la locuințele din județ, evaluate la peste 5,6 milioane de euro.


Prefectura Suceava a finalizat procesul de centralizare și cuantificare a pagubelor provocate de fenomenele meteo-hidrologice extreme din perioada iulie-august 2025, din orașul Broșteni, iar raportul, semnat de prefectul Traian Andronachi și primarul din Broșteni, Alexandru Hurjui, a fost întocmit pe baza evaluărilor realizate de comisiile interinstituționale și urmează să fie transmis Guvernului României, către prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru alocarea sprijinului necesar.

Conform datelor, un total de 308 locuințe din județul Suceava au fost afectate, astfel: 236 în Broșteni, 1 în Gura Humorului, 20 în Ostra, 50 în Stulpicani și 1 în Udești.

Pentru evaluarea degradărilor, au fost constituite 10 comisii interinstituționale, în baza ordinelor prefectului (nr. 237/19.03.2025, nr. 325/30.05.2025, nr. 440/04.08.2025).

Pagubele au fost calculate utilizând formula: Suprafață (mp) × Starea de degradare (%) × Prețul de reconstrucție, cu prețuri unitare de 550 €/mp pentru locuințele din zidărie de piatră/cărămidă/BCA și 495 €/mp pentru cele din lemn/paiantă, conform adresei ASF VPA/8971/06.08.2025 și HCJSU SV nr. 18/06.08.2025.

Valoarea totală estimată pentru refacerea celor 308 locuințe se ridică la peste 5,65 milioane de euro.

Prefectura Suceava a menționat că, în raportările inițiale ale UAT-urilor, termenul „locuință” a fost uneori confundat cu „gospodărie”, dar verificările din teren au separat clar locuințele de anexele gospodărești.

„Mulțumim tuturor celor implicați în această amplă acțiune de evaluare și sprijin,” a transmis Prefectura Suceava, subliniind colaborarea eficientă a autorităților și comisiilor implicate. Documentul transmis Guvernului va sta la baza măsurilor de reconstrucție și sprijin pentru comunitățile afectate din județ.


