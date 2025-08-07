Prefectul Andronachi în misiune aeriană cu elicopterul Black Hawk. A fost verificată zona afectată de inundații și s-au livrat alimente stânilor izolate



Un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a efectuat, în dimineața acestei zile, o misiune de recunoaștere aeriană și sprijin în zonele montane din județul Suceava afectate de fenomenele meteo extreme.

Acțiunea s-a concentrat pe regiunea bazinului Dornelor, în special în zona pârâului Neagra, unde viiturile recente au cauzat distrugeri majore.La misiune au participat echipajul IGAV, specialiști din cadrul ISU Suceava, Salvamont Vatra Dornei și prefectul județului Suceava, Traian Andronachi.

Obiectivul principal a fost identificarea eventualelor acumulări de apă cauzate de baraje naturale formate în urma precipitațiilor abundente, care ar putea pune în pericol comunitățile din aval.

În urma evaluării aeriene, autoritățile au constatat cu optimism că nu există zone care să prezinte risc imediat pentru populație.

Pe lângă monitorizarea aeriană, misiunea a inclus sprijinirea ciobanilor izolați în zone montane greu accesibile, unde drumurile forestiere au fost distruse, iar copacii doborâți de viituri blochează accesul terestru.

Elicopterul a livrat alimente, unelte și materiale de strictă necesitate către stânele afectate.

„Într-un gest de solidaritate, întregul echipaj implicat a sprijinit transportul și coborârea a aproximativ 300 kg de produse lactate (în principal brânză) de la o stână izolată.Această acțiune a urmărit: prevenirea degradării produselor, sprijinirea activității ciobanilor afectați de condițiile extreme”, a transmis Prefectura Suceava.