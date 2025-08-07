Solidaritate în fața dezastrului: Broșteniul, sprijinit de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților după inundațiile devastatoare



Fenomenele meteo extreme din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025 au lovit cu putere bazinul Dornelor, în special zona Broșteni, provocând pagube materiale însemnate și pierderi dureroase.

Viiturile au afectat grav localități precum Broșteni, Neagra, Dârmoxa, Holdița, Lungeni, Poiana Cotârgașului, Cotârgași, Frasin, Ostra, Stulpicani și Slatina. Bilanțul este tragic: 2.797 de persoane afectate, 41 de locuințe complet distruse, peste 600 de gospodării avariate, trei vieți pierdute și numeroase animale dispărute.

În fața acestei tragedii, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a inițiat o amplă campanie de solidaritate, implicând autorități, instituții publice, asociații filantropice, ONG-uri, operatori economici și numeroși voluntari din țară și străinătate.

Potrivit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Biserica a fost prezentă încă din prima zi, oferind sprijin material și duhovnicesc sinistraților.

Un comitet format din clerici, protoierei, exarhi și voluntari a identificat măsuri de intervenție pe termen scurt, mediu și lung.

Echipe de asistență social-filantropică au distribuit alimente, au coordonat voluntari și utilaje pentru decolmatarea gospodăriilor și au oferit sprijin spiritual.

Reprezentanți ai Centrului Eparhial, precum pr. Andrei Mocanu și pr. Răzvan Cîmpulungeanu, s-au deplasat zilnic în teren pentru a coordona acțiunile.

„Între cei care s-au deplasat la fața locului pentru a estima impactul devastator al inundațiilor și a analiza măsurile care pot ajuta în mod concret comunitățile afectate a fost și Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, care a solicitat și identificarea celor mai vulnerabile familii în vederea sprijinirii acestora pentru refacerea locului numit acasă prin implicarea directă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acest lucru va fi posibil după evaluarea situației de risc de către instituțiile abilitate și întocmirea documentelor de urbanism necesare, astfel încât lucrările de construcție să se facă responsabil, legal și în siguranță”, se arată pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pe termen scurt, peste 600 de preoți și voluntari au participat la igienizarea gospodăriilor, folosind motopompe, buldo-excavatoare și alte echipamente.

S-au distribuit alimente neperisabile, produse de igienă și curățenie, iar cele cinci protopopiate din județ au asigurat zilnic 300–700 de mese pentru sinistrați și salvatori, totalizând circa 6.000 de porții.

Centrele de colectare din Vatra Dornei, sprijinite de ISU Suceava, au fost puncte-cheie pentru distribuirea ajutoarelor.

Evenimentele culturale din 29 și 31 iulie, organizate la Vatra Dornei și Mălini, au avut o dimensiune umanitară, strângându-se 93.500 de lei.

Împreună cu donațiile de 300.000 de lei, fondurile vor fi folosite pentru reconstruirea locuințelor și sprijinirea celor rămași fără adăpost.

Campania de strângere de fonduri continuă la nivelul parohiilor, cu sprijinul protopopiatelor Suceava I, Suceava II, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni.

Arhiepiscopia colaborează cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române, Asociația „Fă din bine un ajutor” și Arhiepiscopia Dunării de Jos, alte eparhii contribuind prin ISU-urile județene.

Pe termen mediu și lung, eforturile se concentrează pe reconstruirea localităților și reintegrarea comunităților afectate.Cei care doresc să contribuie pot dona în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca: BCR Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați