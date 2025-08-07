Călătorii până la marginile Universului Observabil. Planetariul gonflabil „a aterizat” la Iulius Mall Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Dincolo de Stația Spațială Internațională, trecând de Calea Lactee, cu viteza capsulei care a dus primii oameni pe Lună – misiunea Apollo 11 – , Planetariul revine în Iulius Mall Suceava. Curioșii de toate vârstele sunt așteptați să descopere Universul într-o călătorie fascinantă, plină de culoare și imagini fabuloase.

Până pe 15 august 2025, Iulius Mall devine o veritabilă punte de lansare spre minunatul Univers. Gândit astfel încât să fie accesibil tuturor categoriilor de vârstă, Planetariul propune călătorii fascinante pline de culoare și dinamism, prin spațiu și timp.

Unele dintre cele mai faimoase legende despre zeii greci vor fi proiectate fulldome (360 de grade), dar și două show-uri educative dedicate atât copiilor, cât și publicului larg. „Legendele tărâmului înstelat”, „Khrumka și Racheta Magică” și „De pe Terra în Univers” sunt cele trei proiecții pe care curioșii le pot vedea în Iulius Mall Suceava. Prețul unui bilet este 30 de lei per proiecție sau 50 de lei pentru două proiecții. Grupurile mai mari de 15 persoane beneficiază de un tarif special: 25 lei/persoană.

Cupola gonflabilă are un diametru de 8 metri și este dotată cu un proiector digital de planetariu, iar scaunele sunt special gândite astfel încât să ofere confort și o vizionare panoramică a întregului spectacol.

Weekendul aduce, de asemenea, surprize pentru pasionații de motoare și iubitorii de adrenalină. Sâmbătă, 9 august 2025, tradiționala paradă de motociclete, care începe la ora 13.30, de la Bucovina Motor Fest se încheie în parcarea de la Iulius Mall Suceava, unde acrobați motocicliști din Ungaria vor face spectacol pe două roți, în cadrul unor sesiuni demonstrative. Intrarea la spectacol este gratuită.