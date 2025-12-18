Program special de sărbători la Iulius Mall Suceava: Cinema City și Clubul Strikers, deschise în prima zi de Crăciun și pe 1 ianuarie 2026



De sărbători, fiecare dintre noi își petrece timpul cu cei dragi și se bucură de momentele magice petrecute în familie. Iulius Mall Suceava are un special de sărbători încât să îți poți face ultimele cumpărături, dar și să te bucuri de experiențe. În prima zi de Crăciun și 1 ianuarie 2026, Cinema City și Clubul Strikers din Iulius Mall Suceava vor fi deschise.

Sărbătorile de iarnă sunt despre timp petrecut alături de familie și prieteni, despre bucuria cadourilor, momentele de relaxare și experiențele care aduc oamenii împreună. Pentru ca aceste zile speciale să fie cât mai bine organizate, Iulius Mall Suceava a pregătit un program special de funcționare, astfel încât clujenii să își poată face cumpărăturile de ultim moment.

În perioada sărbătorilor, centrul comercial își adaptează programul pentru a veni în întâmpinarea vizitatorilor. Astfel, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, precum și în ultima zi a anului, pe 31 decembrie, magazinele din Iulius Mall Suceava vor fi deschise în intervalul orar 10.00 – 19.00. Și Hipermarketul Auchan va avea un program special în aceste zile, fiind deschis între orele 08.00 și 19.00, pentru ca toți cei care au nevoie de cumpărături suplimentare să le poată face în timp util.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, precum și în 1 ianuarie 2026, magazinele și hipermarketul Auchan vor fi închise. Activitatea comercială va reveni la programul normal începând cu 26 decembrie, respectiv 2 ianuarie.

De asemenea, clubul Strikers este deschis în prima zi de Crăciun și pe 1 ianuarie, de la ora 13.00, Pe 24 și 26 decembrie, sucevenii sunt așteptați să se bucure de experiențe memorabile, începând cu ora 13.00. Același program va fi și pe 1 și 2 ianuarie 2025.

O veste bună pentru iubitorii de film este faptul că Cinema City din Iulius Mall Suceava va rămâne deschis atât pe 25 decembrie, cât și pe 1 ianuarie 2026. Astfel, cei care doresc să se relaxeze în zilele de sărbătoare sunt invitați să se bucure de cele mai noi producții cinematografice într-o atmosferă festivă. Cinematograful va funcționa în intervalul orar 14.00 – 23.00, oferind o alternativă ideală de petrecere a timpului liber alături de familie sau prieteni.