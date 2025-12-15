La Wunderkind din Suceava, cursurile de limbi străine se adresează preșcolarilor și școlarilor



Wunderkind, centru de limbi străine din Suceava, situat pe strada Universității, organizează cursuri de limba germană și limba engleză pentru preșcolari și școlari. Dacă sunteți în căutarea unui curs de limbi străine în Suceava, care să îmbine profesionalismul cu bucuria învățării, Wunderkind este alegerea potrivită pentru copilul dumneavoastră.

Similar structurii anului școlar, cursurile au o durată de 32 de săptămâni și sunt organizate în module adaptate vârstei și nivelului fiecărui copil. Scopul este ca învățarea unei limbi străine să fie nu doar eficientă, ci și plăcută.

Limbile străine, de interes atât pentru copii, cât și pentru părinți

În era globală, două limbi conduc topul oportunităților academice și profesionale: limba germană și engleză. La Wunderkind acestea se studiază la nivel de performanță, prin activități interactive, comunicare reală și situații aplicate. Copiii învață cu naturalețe, iar rezultatele apar rapid: pronunție corectă, fluență, încredere și o relație sănătoasă cu limba.

O oră tipică include: activități de vorbire, înțelegere, ascultare și joacă educativă. Copiii sunt implicați activ, nu doar ascultă explicații. Profesorii creează scenarii realiste, de exemplu mersul la cumpărături, prezentări, dialoguri, exact tipul de situații pe care copiii le folosesc și în viața reală.

Pentru pregatire limba germana Suceava, Wunderkind oferă programe create special pentru ritmul și nevoile fiecărui cursant. Cursurile sunt împărțite pe categorii de vârstă (5–6 ani, 7–9 ani, 10–19 ani), pentru ca fiecare copil să beneficieze de o abordare adecvată ritmului și stilului său de învățare.

Încurajați copilul să descopere avantajele învățării unei limbi străine într-un mediu modern și prietenos

Știați că Wunderkind este singurul centru din județ acreditat pentru examenele internaționale ÖSD? Acreditarea permite copiilor să susțină examene oficiale chiar în Suceava, fără deplasări suplimentare. Certificatele ÖSD sunt recunoscute internațional, validarea nivelului de limbă îi ajută pe elevi la admiterea în clase bilingve și înscrierea în programe internaționale.

Succesul se datorează atât metodelor de predare, cât și pregătirii specifice pentru formatul ÖSD, care pune accent pe comunicare reală, situații cotidiene și înțelegerea limbii străine.

Întrebări frecvente despre cursurile de limbă străină și despre centrul Wunderkind:

De la ce vârstă pot fi înscriși copiii la cursurile de limbă germană sau engleză?

La Wunderkind există program special adresat preșcolarilor, vârsta minimă fiind de 5 ani.

Pot achita costul cursului în rate?

Da, taxa poate fi achitată în 5 tranșe egale, dar pentru cei care optează pentru plata integrală, se aplică reducere de 5%.

Câți copii sunt într-o grupă?

Grupele sunt restrânse, cu cel mult 10 persoane, ceea ce permite atenție individuală și un ritm adaptat fiecărui copil.

Cum se desfășoară orele de curs?

Cursurile sunt planificate în perioada septembrie-iunie, cu frecvență de o ședință pe săptămână. Durata unui curs diferă, în cazul cursului pentru preșcolari este de 60 de minute, în cazul cursurilor pentru școlari este vorba despre 2 ore de curs, a câte 45 minute. Rutina ședințelor săptămânale îi ajută pe elevi să progreseze constant, fără presiune.

Mini-rezumat

Orice părinte caută oportunități educaționale pentru copilul său. De aceea, mulți părinți aleg Wunderkind, atât pentru bazele studierii unei limbi străine, cât mai ales pentru aprofundarea cunoștințelor. Cursurile desfășurate aici țin cont de structura examenelor specifice, astfel că îi pregătesc pe copii să facă față cu brio acestor testări.

Despre cum să faceți împreună front comun în educație și cum să încurajați studierea unei limbi străine aflăm detalii și în pagina oficială. Părinții pot fi ghidați și de blog, de informațiile regăsite aici, astfel încât să aibă în final convingerea 100% că au ales locația potrivită unde copiii vor studia, cu drag, limba germană sau engleză.

Contact:

0746 537 481

contact[@]wunderkind.ro

Classic Office Center, Str. Universității nr. 32, etajul 2, Suceava

Cont social media: www.facebook.com/Wunderkind.sv

Sursă foto: wunderkind.ro