Deces suspect la o gospodărie din comuna Panaci după tăiatul porcului: Un bărbat găsit fără semne vitale

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată duminică, 14 decembrie 2025, ora 10:27, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, cu privire la un deces al unei persoane.

În urma verificărilor, s-a stabilit că, în seara de 13 decembrie 2025, un bărbat în vârstă de 74 de ani din municipiul Vatra Dornei s-a deplasat în comuna Panaci, la locuința unei rude, pentru a ajuta la sacrificarea unui porc. După terminarea activităților, în jurul orei 22:00, bărbatul a consumat o cantitate mică de băutură alcoolică și s-a culcat într-una din camerele imobilului.

A doua zi dimineață, în jurul orei 09:50, rudele au constatat că bărbatul nu se trezește și l-au găsit în pat fără semne vitale. Echipajul medical intervenit la fața locului a confirmat decesul.

Examinarea criminalistică a cadavrului nu a relevat urme de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, iar Serviciul de Medicină Legală Suceava a fost notificat pentru efectuarea autopsiei medico-legale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă (moarte suspectă), cercetările urmând a stabili circumstanțele exacte ale decesului.