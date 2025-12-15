Accident rutier provocat de un minor beat la volan în Pojorâta: Mașină răsturnată, conducător reținut



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un minor în vârstă de 17 ani din comuna Pojorâta a provocat duminică, 14 decembrie 2025, un accident rutier pe DN 17, după ce a sustras un autoturism și l-a condus sub influența alcoolului, fără a poseda permis de conducere.

În jurul orei 14:15, minorul a luat fără drept un autoturism marca Audi 80, folosindu-se de cheile lăsate în contact, de la o locuință din Pojorâta. Ulterior, a circulat pe DN 17, având direcția Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc, cu un pasager pe locul din dreapta față. Într-o curbă ușoară la stânga, a pierdut controlul volanului, mașina a părăsit partea carosabilă spre dreapta și s-a răsturnat pe cupolă, rezultând doar avarii materiale.

Imediat după accident, atât conducătorul, cât și pasagerul au părăsit locul faptei. Cei doi au fost identificați rapid de polițiști în urma verificărilor în zonă.

Testat cu etilotestul, minorul a prezentat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru determinarea exactă a alcoolemiei. Testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ.

Proprietarul autoturismului a depus plângere prealabilă pentru furt în scop de folosință.

În urma administrării probatoriului, polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au dispus reținerea minorului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Bistrița.

S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.