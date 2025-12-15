WIZZ AIR REDESCHIDE OFICIAL BAZA DE LA SUCEAVA



Compania aeriană întâmpină prima dintre cele două aeronave de ultimă generație

Odată cu lansarea a șapte rute noi către cinci țări în această lună decembrie, Wizz Air oferă 130.000 de locuri suplimentare din Suceava

Pentru a marca momentul de la baza reînnoită și în semn de mulțumire pentru pasagerii săi, compania aeriană a premiat cinci suceveni norocoși cu vouchere, ascunse în buzunarele scaunelor unuia dintre primele zboruri care au decolat din oraș

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a redeschis astăzi oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creștere solidă la nivel național. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generație, compania aeriană operează în prezent un total de 41 de aeronave în România, la care se adaugă alte două deja anunțate pentru 2026. Suceava a rămas un aeroport important pentru Wizz Air de-a lungul anilor, iar compania este încântată că a adăugat peste 130.000 de locuri pentru sezonul de iarnă. Wizz Air continuă să ofere opțiuni de călătorie accesibile, răspunzând cererii în creștere pentru zboruri la prețuri reduse, atât pentru vizitarea prietenilor și rudelor, cât și pentru călătorii de agrement, cu bilete deja disponibile online pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă, de la doar 79 RON[1].

Redeschiderea bazei din Suceava și alocarea celor două aeronave marchează un pas important înainte pentru operațiunile Wizz Air în această iarnă și reprezintă o extindere semnificativă a rețelei din România. Această dezvoltare va îmbunătăți conectivitatea Bucovinei prin lansarea a șapte rute noi. Începând din această săptămână, pasagerii pot zbura din Suceava către Bologna, Milano Bergamo, Veneția, Karlsruhe/Baden-Baden, Birmingham, Larnaca și Bruxelles Charleroi. În luna ianuarie, Wizz Air va crește și frecvența zborurilor pe ruta către Dortmund, ajungând la patru zboruri săptămânale.

De la debutul operațiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air a crescut constant investițiile în țară, recunoscând-o drept o piață strategică. În prezent, Wizz Air oferă 13 rute către șase țări de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Pentru a celebra zborul inaugural de la noua bază din Suceava către Karlsruhe/Baden-Baden și pentru a-și exprima aprecierea față de pasagerii săi fideli, compania aeriană a surprins cinci suceveni norocoși cu vouchere speciale pentru următorul lor zbor cu WIZZ, ascunse de echipajul de cabină în buzunarele scaunelor.

Vorbind în cadrul conferinței de presă de la Suceava, Mauro Peneda, directorul general al Wizz Air Malta, a spus: „Suntem încântați să marcăm această lună decembrie prin redeschiderea bazei noastre din Suceava, acum complet operațională și susținută de aeronave de ultimă generație. Prin aceste adăugiri, lansăm șapte rute noi din acest oraș minunat, extinzând rețeaua locală la 13 rute în șase țări. Acest moment reprezintă o etapă importantă în consolidarea prezenței noastre în Suceava și reflectă angajamentul nostru continuu de a extinde operațiunile din România. Totodată, susține strategia noastră pe termen lung «Customer First Compass», prin care oferim tarife ultra-reduse și servicii excelente către un număr tot mai mare de destinații europene. Suntem nerăbdători să îi primim pe pasageri la bord, atât pe noile rute introduse, cât și pe zborurile existente de la baza reînnoită din Suceava”.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a arătat că aeroportul sucevean a intrat într-un amplu proces de modernizare: „Încă din primul an de mandat, am rezolvat problema care a ținut ani la rând companiile aeriene departe de Suceava. Am instalat ILS CAT III, sistemul care permite aterizarea aeronavelor în siguranță, inclusiv pe vreme rea. Mâine are loc calibrarea echipamentului, iar Suceava devine al doilea aeroport din România dotat cu acest sistem performant. În câteva săptămâni, demarăm licitația pentru construcția Terminalului 3, cu o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, de trei ori mai mare decât terminalele existente. În paralel, modernizăm platforma de îmbarcare-debarcare, extindem parcarea și realizăm un nou drum spre aeroport. Facem ce am promis. Un aeroport modern pentru un județ care se dezvoltă”.

Ioan Măriuța, director general al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, a adăugat: „Această relansare reprezintă reconfirmarea colaborării solide pe care am construit-o în aproape un deceniu de activitate comună. Începând cu anul 2016, anul în care Wizz Air a început operațiunile la Suceava, compania a transportat peste 3,4 milioane de pasageri către și dinspre Aeroportul nostru. Această cifră nu este doar un indicator statistic, ci reflectă și încrederea pe care pasagerii o au în serviciile Wizz Air și în potențialul acestui aeroport. Este dovada evidentă că parteneriatul nostru a conectat Suceava cu Europa constant și eficient. Wizz Air este partenerul nostru strategic și cel mai important de aproape 10 ani, contribuind semnificativ la creșterea mobilității regionale, la stimularea turismului și susținerea mediului economic local. Relansarea bazei operaționale de astăzi consolidează poziția Aeroportului Suceava pe harta aviației din regiune și la nivel național și deschide noi perspective de dezvoltare pentru județ și pentru întreaga regiune. Doresc să mulțumesc echipei Wizz Air pentru profesionalismul și încrederea demonstrate de-a lungul anilor. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean Suceava, domnului Gheorghe Șoldan, pentru demersurile și efortul comun care au făcut posibil acest pas înainte. Privim cu optimism acest nou capitol pentru comunitatea și regiunea noastră”.

Wizz Air este o opțiune de încredere pentru călătorii accesibile. În conformitate cu pilonul axat pe produs al planului său de transformare „Customer First Compass”, Wizz Air se angajează să ofere servicii la un nivel superior, având peste 300 de aeronave noi în comandă, cu cele mai moderne interioare de cabină Airbus Airspace. Compania aeriană este dedicată operării uneia dintre cele mai tinere, mai sigure și mai eficiente flote de aeronave din industrie din punctul de vedere al consumului de combustibil. Adoptând o mentalitate 100% digitală, Wizz Air asigură călătorii eficiente clienților, de la momentul rezervării zborului până la îmbarcare.

RUTE NOI

RUTE FRECVENȚĂ ÎNCEPÂND CU Suceava – Bologna Marți, joi, sâmbătă 16 decembrie 2025 Suceava – Milano Bergamo Luni, miercuri, vineri, duminică 15 decembrie 2025 Suceava – Veneția Marți, joi, sâmbătă 16 decembrie 2025 Suceava – Karlsruhe / Baden-Baden Luni, miercuri, vineri 15 decembrie 2025 Suceava – Birmingham Luni, miercuri, vineri 15 decembrie 2025 Suceava – Larnaca Joi, duminică 18 decembrie 2025 Suceava – Bruxelles Charleroi Marți, sâmbătă 16 decembrie 2025

FRECVENȚĂ CRESCUTĂ

RUTĂ CREȘTERE ZILE ÎNCEPÂND CU Suceava – Dortmund 3 > 4 Marți, joi, sâmbătă, duminică 5 ianuarie 2026

