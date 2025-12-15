Bărbat găsit mort în locuința din Suceava de un prieten de pahar: Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați, duminică, 14 decembrie 2025, în jurul orei 11:05, prin apel la 112, cu privire la decesul unui bărbat în vârstă de 72 de ani, din municipiul Suceava, găsit în propria locuință.

Un martor, care consumase băuturi alcoolice împreună cu victima în dimineața aceleiași zile la domiciliul acesteia, a declarat că a părăsit temporar imobilul. La întoarcere, după aproximativ 10 minute, l-a găsit pe bărbat inconștient și singur în casă, motiv pentru care a alertat imediat serviciile de urgență.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care a constatat decesul.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută și pedepsită. Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale evenimentului.