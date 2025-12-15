Șoldan spune că primește zilnic mesaje de la suceveni care vor mai multe legături cu Europa: Wizz Air a redeschis baza de la Suceava cu șapte rute noi și noi continuăm cu investiții majore în modernizare



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că operatorul low-cost Wizz Air a redeschis astăzi baza operațională de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, introducând șapte rute noi și alocând două aeronave de ultimă generație.

Odată cu această relansare, aeroportul sucevean ajunge la un total de 13 zboruri directe către șase țări europene, consolidându-și poziția ca poartă aeriană importantă pentru regiunea Bucovinei.

„Știu că este nevoie de mai multe conexiuni. Primesc zilnic mesaje de la suceveni care vor mai multe legături aeriene cu Europa. Și eu îmi doresc același lucru și vom face tot posibilul să anunțăm noi destinații în perioada următoare”, a declarat președintele Șoldan, subliniind că atragerea de noi rute depinde de un aeroport cât mai atractiv pentru pasageri și companii aeriene.

În acest sens, CJ Suceava a demarat cea mai amplă modernizare din istoria aeroportului. Încă din primul an de mandat, a fost rezolvată o problemă cronică prin instalarea sistemului ILS CAT III, care permite aterizări sigure chiar și în condiții meteorologice dificile. Mâine, 16 decembrie, are loc zborul de calibrare, iar Suceava devine al doilea aeroport din România echipat cu acest sistem performant.

În câteva săptămâni va fi lansată licitația pentru construcția Terminalului T3, cu o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați – de trei ori mai mare decât terminalele existente –, o investiție estimată la aproximativ 60 de milioane de euro.

În paralel, se modernizează platforma de îmbarcare-debarcare, se extinde parcarea și se construiește un nou drum de legătură din cartierul Burdujeni spre aeroport.

„Facem ce am promis. Un aeroport modern pentru un județ care se dezvoltă”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Dezvoltarea aeroportului reprezintă un motor esențial pentru economia județului, facilitând turismul, investițiile și mobilitatea cetățenilor.