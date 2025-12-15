Gheorghe Șoldan despre promisiunea privind sistemul ILS CAT III la Aeroportul Suceava: Zborul de calibrare începe mâine, operaționalizare în câteva săptămâni



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, în cadrul conferinței de presă de la redeschiderea bazei Wizz Air de la Suceava că instalarea sistemului de aterizare instrumentală ILS CAT III la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este finalizată, iar începând de mâine, 16 decembrie 2025, va avea loc zborul de calibrare.

„Ca o simplă specificație pe care vreau să o fac: ILS CAT III, așa cum am promis acum un an de zile, începând de mâine avem zborul de calibrare. Asta înseamnă că în următoarele săptămâni va fi și funcțional la Suceava”, a declarat președintele Șoldan, precizând că, în conformitate cu legislația românească, sunt necesare minimum 56 de zile după calibrare pentru obținerea tuturor avizelor necesare.

Echipamentul a fost instalat cu câteva săptămâni mai devreme decât termenul promis, iar Aeroportul Suceava va deveni al doilea din România dotat cu ILS CAT III, după București Otopeni. Președintele CJ a mulțumit directorului ROMATSA, Adrian Cojoc, pentru respectarea promisiunii.

„Vremea din Suceava câteodată ne pune în mare dificultate și nu vrem să mai existe neplăceri din partea pasagerilor”, a motivat Gheorghe Șoldan nvestiția, subliniind că sistemul va reduce semnificativ riscul anulărilor sau devierilor de zboruri cauzate de ceață sau vizibilitate redusă.

Totuși, președintele Șoldan a atras atenția că operaționalizarea completă depinde de trei condiții cumulative: aeroportul să fie echipat cu ILS CAT III (condiție îndeplinită), aeronava să fie certificată pentru astfel de aterizări și pilotul să dețină licența corespunzătoare. „Vor exista momente când unele curse vor fi anulate dacă nu sunt îndeplinite toate cele trei condiții”, a explicat președintele.