Romsilva cere studiu de impact solid înainte de orice reorganizare

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a emis un comunicat oficial în contextul discuțiilor publice privind posibila adoptare a unei hotărâri de reorganizare a instituției, solicitând ca orice modificare să fie fundamentată pe un studiu serios de impact și pe criterii clare și transparente.

Romsilva subliniază caracterul strategic al instituției, care administrează 3,13 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului și asigură servicii silvice pentru alte 1,1 milioane de hectare. Regia gestionează, de asemenea, 22 de parcuri naționale și naturale, 27 de păstrăvării, 3 fazanerii, 12 herghelii de stat, 4 depozite de armăsari, 241 de fonduri cinegetice, precum și o rețea extinsă de pepiniere.

Deși nu este finanțată de la bugetul de stat, Romsilva a reușit în ultimii 35 de ani să mențină echilibrul între funcțiile de mediu, economică și socială ale pădurii, să genereze profituri pentru stat și să suporte costurile pentru hergheliile de stat și parcurile naționale și naturale.

„Orice reorganizare trebuie să țină cont de caracterul strategic al instituției și să se bazeze pe un studiu solid de impact”, avertizează Romsilva, atrăgând atenția că o abordare grăbită, fără fundament solid, poate destabiliza administrarea patrimoniului forestier național, cu consecințe grave asupra aprovizionării cu lemn de foc și pentru industrie, regenerării pădurilor și chiar asupra siguranței naționale.

Instituția precizează că, în prezent, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate public nu au un fundament solid. În ultimele luni, Romsilva a transmis Ministerului Mediului propuneri, observații și amendamente menite să îmbunătățească activitatea.

Totodată, Regia a demarat un amplu audit organizațional, ale cărui rezultate sunt așteptate în primul trimestru al anului 2026 și care ar putea servi drept bază pentru o eventuală eficientizare.

Romsilva face apel la o abordare responsabilă, pentru protejarea unei resurse inestimabile și a unui patrimoniu unic la nivel european.