Accident rutier pe DJ208A, în localitatea Luncușoara: Două persoane rănite după răsturnarea unui autoturism



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc duminică, 14 decembrie 2025, în jurul orei 10:00, pe Drumul Județean 208A, în localitatea Luncușoara.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat în vârstă de 66 de ani din orașul Liteni, care conducea un autoturism marca Ford pe direcția Bosanci – Udești, a pierdut controlul direcției într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga. Vehiculul a pătruns pe sensul opus, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă în afara drumului.

În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și pasagerul din dreapta față, un bărbat de 64 de ani tot din Liteni, au suferit leziuni corporale. Cei doi au fost preluați de echipaje medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Diagnosticele stabilite au fost pentru conducătorul auto: traumatism prin accident rutier, contuzie hemitorace drept, contuzie gambă dreapta, iar pentru pasager: traumatism prin accident rutier, contuzie hemitorace.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.