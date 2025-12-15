Registrul Auto Român se alătură campaniei Ministerului Transporturilor pentru colectarea separată a uleiurilor uzate



Registrul Auto Român (RAR) anunță că se alătură campaniei de informare inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, având ca scop creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate provenite din activități auto.

În cadrul acestei inițiative, atelierele de reparații auto și centrele de dezmembrări autorizate vor afișa în zonele destinate clienților mesaje de atenționare privind riscurile majore asupra mediului pe care le reprezintă aceste deșeuri, dacă nu sunt gestionate corect.

Conform atribuțiilor legale, RAR verifică atât la auditul inițial pentru autorizarea operatorilor economici, cât și în etapele ulterioare de supraveghere, respectarea condițiilor legale și existența dotărilor necesare pentru gestionarea corespunzătoare a uleiurilor uzate.

Instituția reamintește operatorilor economici obligația legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate, care trebuie păstrate în spații special amenajate, împrejmuite și securizate, pentru a preveni scurgerile necontrolate. Ulterior, aceste deșeuri trebuie predate exclusiv firmelor autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau eliminare.

Campania vine în contextul eforturilor naționale de protecție a mediului și de promovare a practicilor responsabile în sectorul auto, contribuind la reducerea poluării și la gestionarea sustenabilă a deșeurilor periculoase.