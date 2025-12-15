Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Suceava a devenit pet friendly



Iulius Mall Suceava este locul ideal unde poți petrece timp de calitate alături de toți membrii familiei, inclusiv cu animăluțul tău de companie. Iulius Mall Suceava este oficial un proiect pet-friendly, permițând accesul cățeilor și pisicilor în incinta centrului comercial. Pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor, pe site-ul Iulius Mall Suceava a fost încărcat un regulament ce vine în întâmpinarea iubitorilor de animale care își doresc să petreacă mai mult timp alături de prietenii lor necuvântători.

Accesul cățeilor și pisicilor este permis în Parcul Iulius și în spațiile comune ale Iulius Mall Suceava, precum zonele de parcare, aleile, spațiile verzi, holurile de la intrare, scările rulante, benzile de rulare, lifturile destinate clienților, pasajele și palierele.

Pentru a asigura o conviețuire armonioasă, în proiect a fost implementat un set de reguli, inclusiv utilizarea lesei/ cuștii sau hamului în interiorul mall-ului, atât pentru căței, cât și pentru pisici. Însoțitorii vor avea asupra lor pungi și șervețele în vederea menținerii curățeniei în urma animalului de companie.

De asemenea, fiecare magazin sau locație din cadrul Iulius Mall Suceava decide individual dacă permite accesul vizitatorilor însoțiți de animale de companie, acest aspect fiind semnalizat corespunzător la intrarea în spațiu.

Din motive de igienă și siguranță, accesul cățeilor nu este permis în zonele de joacă destinate copiilor și nici în zona de food court a Iulius Mall Suceava.

Prin această inițiativă, Iulius Mall Suceava își reafirmă dorința de a crea un spațiu prietenos, deschis și adaptat nevoilor întregii comunități, inclusiv ale celor care își doresc să își petreacă timpul liber alături de animalele lor de companie.