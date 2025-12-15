Conferință-dezbatere la USV Suceava: Începuturile uitate ale constituționalismului european-270 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Corsica



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează miercuri, 17 decembrie 2025, conferința-dezbatere intitulată „Începuturile uitate ale constituționalismului european: 270 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Corsica”. Evenimentul, programat pentru ora 16:00 în Aula Corp A, își propune să readucă în atenția publicului una dintre cele mai timpurii și mai puțin cunoscute experiențe constituționale ale Europei moderne.

Constituția Republicii Corsica din 1755, elaborată sub conducerea lui Pasquale Paoli, a enunțat – cu decenii înaintea marilor revoluții de la sfârșitul secolului al XVIII-lea – principii fundamentale precum suveranitatea națiunii, reprezentarea politică și limitarea puterii executive. Considerată un adevărat „laborator” al imaginarului constituțional occidental, această constituție a influențat dezvoltările democratice din spațiul atlantic, inclusiv în SUA, Polonia și Franța.

Dezbaterea va explora contextul politic european al epocii, rolul lui Paoli și reverberațiile corsicane în istoria ideilor politice, punând în dialog trecutul cu știința dreptului constituțional contemporan.

Evenimentul va fi deschis și moderat de lect. univ. dr. Lucian-Sorin Stănescu și lect. univ. dr. Marcela Șlusarciuc, cadre didactice ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Invitat special este prof. univ. dr. hab. Ion Guceac de la Universitatea de Stat din Moldova, care va oferi perspectiva dreptului constituțional comparat și a tradițiilor constituționale europene continentale.

Conferința este organizată de Facultatea de Istorie și Geografie și Facultatea de Drept și Științe Administrative ale USV. Participarea este liberă, atât fizic, cât și online, pentru studenți, cadre didactice și toți cei interesați de istoria constituționalismului și de evoluția ideii de democrație în Europa.

