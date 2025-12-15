Lucrări la magistrala de apă în sensul giratoriu de la Galeria: restricții de circulație pe 15 și 16 decembrie 2025



Primăria Municipiului Suceava anunță că, în cadrul proiectului ISPA de înlocuire a magistralei de apă – având ca beneficiar ACET Suceava –, vor fi efectuate lucrări obligatorii în sensul giratoriu de la Galeria, la intrarea în municipiu dinspre Fălticeni.

În perioada luni, 15 decembrie 2025 – marți, 16 decembrie 2025, constructorul va realiza săpături pe banda 1 a sensului giratoriu, ceea ce va afecta temporar circulația rutieră în zonă. Traficul va fi restricționat parțial, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară instituită.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Constructorul va depune toate eforturile necesare pentru a limita perioada de disconfort și a finaliza lucrările cât mai rapid posibil”, a transmis Primăria Suceava.

Lucrările fac parte din proiectul amplu de modernizare a infrastructurii de apă, esențial pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate cetățenilor.

Conducătorii auto sunt rugați să aleagă, pe cât posibil, rute alternative și să manifeste răbdare în trafic.