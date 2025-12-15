Gheorghe Șoldan anunță că Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava intră în expansiune majoră: Noul terminal T3 și parcare nouă



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, luni, la redeschiderea bazei Wizz Air din Suceava că în luna decembrie va fi lansată procedura de licitație pentru construcția noului terminal T3 al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Potrivit declarațiilor președintelui, noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 10.500 de metri pătrați, ceea ce va aduce suprafața totală a aerogării la peste 13.000 de metri pătrați, împreună cu terminalele existente T1 și T2 (care însumează peste 3.000 mp). Noul terminal va include spații comerciale moderne și facilități superioare pentru pasageri.

„Facem spații comerciale, locuri mai bune pentru conferințe de presă și tot ceea ce este necesar pentru a găzdui publicul și oamenii care zboară de la Suceava”, a precizat Șoldan.

Proiectul prevede o durată de 4 luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție. În paralel, a fost demarată procedura pentru construcția unei noi parcări și a unor drumuri de acces noi către terminalul T3, inclusiv o conexiune directă cu municipiul Suceava, pentru a evita aglomerația existentă pe actualele căi de acces.

„Suntem în plină expansiune și asta o vede toată lumea”, a subliniat președintele CJ Suceava, evidențiind creșterea constantă a traficului de pasageri și a numărului de destinații operate de pe aeroportul sucevean.

Investițiile vin în contextul dezvoltării accelerate a aeroportului, care a devenit un motor important al economiei regionale.