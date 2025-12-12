Casa de Cultură Rădăuți invită publicul la trei seri de colinde – intrare liberă!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură organizează în această lună trei concerte de colinde în sala de spectacole, sub genericul „Crăciun în inima Bucovinei”.

Programul:

Miercuri, 17 decembrie, ora 18:00 – „Poveste de Crăciun”, ediția a II-a (coruri de copii și tineret din Rădăuți și împrejurimi)

– „Poveste de Crăciun”, ediția a II-a (coruri de copii și tineret din Rădăuți și împrejurimi) Joi, 18 decembrie, ora 18:00 – „Feeria Crăciunului”, ediția a XVII-a (coruri de adulți din Rădăuți, localitățile învecinate, Suceava și Dorohoi)

– „Feeria Crăciunului”, ediția a XVII-a (coruri de adulți din Rădăuți, localitățile învecinate, Suceava și Dorohoi) Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18:00 – Concert de colinde românești și internaționale cu Orchestra „Florile Bucovinei” și invitații săi

Bradul este deja împodobit în sală, iar atmosfera de sărbătoare este completă.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

„Vă așteptăm să primim împreună în sufletul Nașterii Pruncului Sfânt”, transmit organizatorii.